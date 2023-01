(Di martedì 31 gennaio 2023) AGI - Glihanno rivendicato l'incendio di "alcune macchinedel Comune dinella notte tra il 29 e il 30 gennaio". La rivendicazione è stata "ricevuta da mail anonima" e pubblicata da alcuni loro siti di riferimento. Nel capoluogo lombardo, nella notte tra domenica e lunedì scorso, sono state incendiate due, in viale Tibaldi. Non lontano sono stati trovati alcuni ordigni artigianali tipo molotov. Sull'episodio è stato aperta un'inchiesta dal pool antiterrorismoProcura di. Dopo la rivendicazione, dunque, prende corpo l'ipotesi iniziale degli inquirenti sul fatto che l'azione possa essere legata alla ‘battaglia' degli ...

rivendicano: 'È solo l'inizio' Parla anche il deputato M5s ed ex magistrato antimafia Federico Cafiero de Raho, per cui 'la posizione di Cospito è stata giudicata, e sulla qualità viene ...AGI -hanno rivendicato l'incendio di 'alcune macchine della Polizia Locale del Comune di Milano nella notte tra il 29 e il 30 gennaio'. La rivendicazione è stata 'ricevuta da mail anonima' e ...

Incendiate 5 auto Telecom. Gli anarchici: "Collabora al controllo sociale" QUOTIDIANO NAZIONALE

Roma, gli anarchici rivendicano l'incendio delle auto davanti alla sede Telecom: «È solo l'inizio» Open

Gli anarchici rivendicano: "Abbiamo incendiato le auto della polizia locale a Milano" AGI - Agenzia Italia

Roma, gli anarchici sfidano lo Stato TGCOM

Non si può dire ‘non lo liberiamo perché gli anarchici hanno fatto azioni violente'. La presidente del Consiglio Meloni non si sta comportando come un premier, lei si è comportata come una fascistella ...Francoforte (Germania), 31 gen. (LaPresse) - Gli anarchici tedeschi della cellula 'Zelle schwarzer Vöge' (Cellula degli Uccelli Neri) hanno rivendicato ...