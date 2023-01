Il governo del Regno Unito ha deciso di ripristinare le regole che impongono alle compagnie aeree di utilizzareslot di decollo e atterraggio degliassegnati o di perderli. Dal 26 marzo 2023, le compagnie aeree dovranno utilizzare i propri slot per l'80% del tempo per mantenerli , il rapporto in ...Sono stati 164,6 milioni i passeggeri transitati negliitaliani nel 2022, più del doppio del 2021, anno in cui, tra effetti della pandemia e ...relativi al 2022 da cui emerge chescali del ...

Gli aeroporti del Sud e delle Isole guidano la ripresa del traffico. Quasi a livelli pre covid Gazzetta del Sud

Croazia. Gli aeroporti si preparano per Schengen LaVoce del popolo

Sardegna: l’aeroporto di Cagliari adotta un sistema di sanificazione ecologico Agenzia Nova

Aeroporti, quali sono i dieci migliori scali italiani a livello di servizi. LA CLASSIFICA Sky Tg24

La pizza di Rossopomodoro conquista gli aeroporti: nuova apertura ... Luciano Pignataro

Il governo del Regno Unito ha deciso di ripristinare le regole che impongono alle compagnie aeree di utilizzare gli slot di decollo e atterraggio ...(FERPRESS) – Roma, 31 GEN – Sono stati 164,6 milioni i passeggeri transitati negli aeroporti italiani nel 2022, più del doppio del 2021, anno in cui, tra effetti della pandemia e restrizioni alla circ ...