Gli aeroporti del Sud e delle Isole guidano la ripresa del traffico Quasi a livelli pre covid

(Di martedì 31 gennaio 2023) Sono stati 164,6 milioni i passeggeri transitati negliitaliani nel 2022, più del doppio del 2021, anno in cui, tra effetti della pandemia e restrizioni alla circolazione, i viaggiatori furono...

... superiore a quella di molti Paesi europei", ha confermato il Presidente di Assaeroporti Carlo Borgomeo , sottolineando che la ripresa ha riguardato soprattuttodel Sud e delle Isole ...Il governo del Regno Unito ha deciso di ripristinare le regole che impongono alle compagnie aeree di utilizzareslot di decollo e atterraggio degliassegnati o di perderli. Dal 26 marzo 2023, le compagnie aeree dovranno utilizzare i propri slot per l'80% del tempo per mantenerli , il rapporto in ...

Traffico aereo in ripresa dunque con volumi, per il sistema nazionale, pari all'85% di quelli del 2019. Nel corso del 2022, infatti, il gap rispetto ai 193 milioni di passeggeri pre-Covid si è progres ...Gli aeroporti italiani hanno centrato una ripresa importante nel 2022, con 164,6 milioni di passeggeri, pari all’85% del dato 2019 e più del doppio rispetto al 2021, anno ancora segnato della pandemia ...