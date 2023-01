Giuseppe Conte messo all’angolo da un pensionato romano | “Ha mandato per stracci tutti…”

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 31 gennaio 2023), ex premier, è statostato da unsu un tema molto caldo che accende facilmente gli animi.non è estraneo alle critiche vista l’importanza della sua figura politica. A coglierlo un po’ di sorpresa, però, questa volta, è stato unche non gli ha risparmiato parole forti.criticato da un(Ilovetrading.it)è un avvocato e giurista balzato in auge diventando Presidente dl Consiglio nel maggio del 2018, a lui è toccato il compito di guidare il Paese durante la pandemia. E questa volta si è ritrovato faccia a faccia con chi aveva proprio qualcosa da dirgli....