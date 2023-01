Giulia Stabile e il bullismo | “Mi prendevano in giro anche i prof”

(Di martedì 31 gennaio 2023)racconta a Verissimo ilsubito negli anni della scuola. Spesso ciò che è stato spesso preso inè il suo modo di ridere. Ha detto: “Ho provato a modificare la mia risata ed ero felice quando perdevo la voce perché era diversa. Ma è difficile farlo. Ad Amici mi capitava di ridere e le persone mi dicevano che ero “contagiosa”. Così ho superato le mie insicurezze”.SI APRE: “SONO STATA TRATTATA MALE” Ha poi confessato di aver sofferto a lungo per il modo in cui veniva trattata in quegli anni: “Non volevo passare nedavanti a scuola con la macchina, dicevo a mia mamma di cambiare strada. Alcuni insegnanti non li volevo proprio incontrare. Sono stata messa da parte e insultata, trattata male da compagni e insegnanti, ...

Giulia Stabile racconta a Verissimo il bullismo subito negli anni della scuola. Spesso ciò che è stato spesso preso in giro è il suo modo di ridere.