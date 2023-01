Giulia Salemi su “Libere Il nostro NO ai matrimoni forzati” | “Non smettere mai di parlarne | tenere alta l’attenzione è importante”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 31 gennaio 2023) Conduttrice in tv e in radio, modella e tra le protagoniste in studio del “Grande Fratello Vip” per dar voce al popolo del web,è stata la protagonista del nuovo appuntamento con il talk Programma, condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti. Dal Grande Fratello Vip al suo impegno per le donne iraniane (è di origini iraniane ed è stata ospite a Le Iene per un monologo sulla libertà che ha recitato in farsi), una chiacchierata che ha spaziato su varie e differenti tematiche. Eè intervenuta anche sul bullismo psicologico dei social, in merito al “caso Onestini” del Grande Fratello Vip (ha spiegato come in realtà i messaggi che legge durante le dirette siano filtrati proprio per non urtare la sensibilità dei concorrenti) ma non solo: “Manca la tutela di chi fa parte del web: da attori ai ...