Giulia Salemi replica al fratello di Onestini | Luca commenta credendo di non essere ascoltato – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 31 gennaio 2023) Nei giorni scorsiaveva attaccato, l’esperta social chiamata ad aggiornare durante la diretta su Canale 5 pubblico e Vipponi sui tweet a tema GF Vip, accusandola di nonimparziale. Il Vippone, dello specifico, aveva ritenuto chenon lo fosse per via della sua amicizia con la sua ex fidanzata... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.