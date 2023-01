Giulia Salemi | “Oriana è la mia preferita | Antonino non mi piace”

Leggi su biccy

(Di martedì 31 gennaio 2023)dopo quattro mesi si è finalmente sbilanciata rivelando a Tv Sorrisi & Canzoni chi è la sua concorrentedell’attuale edizione del Grande Fratello Vip. La ‘bastarda col tablet’ – così viene definita su Twitter – ha confessato che la sua concorrenteMarzoli, mentre gli uomini sarebbero il tasto dolente del cast. “Gli uomini della Casa non sono affini a me. Luca Onestini non è chiaro, Daniele è aggressivo,non micome usa e getta le persone“. “Sarò onesta, il cast è poco affine al mio modo di essere. Pur non condividendo alcuni suoi atteggiamenti, quella che, da spettatrice, mi diverte di più è. Antonella passa da un atteggiamento arrogante, che i più giovani definirebbero da “chica ...