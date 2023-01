Giulia Salemi fa a pezzi il cast del GF Vip | ecco cosa ha rivelato

(Di martedì 31 gennaio 2023)ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha fatto aildel GF Vip. La portavoce del mondo dei social in questa edizione del reality show ha detto delle frasi davvero forti contro alcuni esponenti di questa edizione. Nello specifico, però, si è scagliata soprattutto contro alcuni uomini L'articolo proviene da KontroKultura.

, regina indiscussa dei social durante le puntate serali del Grande Fratello Vip , intervistata tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni si è lasciata andare ad un commento sul cast di ...Lo stesso faranno nel corso di tutta la settimana Lucilla Agosti esu R101, mentre Fernando Proce trasmetterà in diretta da Villa Nobel il venerdì mattina. Radio Monte Carlo aprirà due ...

Giulia Salemi: “Violenza contro le donne, vergognosa violazione dei diritti” Il Fatto Quotidiano

Giulia Salemi attacca Onestini, lui replica credendo di non essere sentito Blog Tivvù

Il sentiment social di Giulia Salemi - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

Giulia Salemi su “Libere. Il nostro NO ai matrimoni forzati”: “Non smettere mai di… Il Fatto Quotidiano

Da Georgina Rodriguez a Giulia Salemi, tutte come Kim Kardashian TGCOM

Di recente Giulia Salemi ha rilasciato un'intervista dove ha parlato del cast di quest'anno del Gf Vip: ecco che cosa ha detto.Conduttrice in tv e in radio, modella e tra le protagoniste in studio del “Grande Fratello Vip” per dar voce al popolo del web, Giulia Salemi è stata la protagonista del nuovo appuntamento con il talk ...