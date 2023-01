Giù le sanzioni per i benzinai? Il governo studia l' emendamento

(Di martedì 31 gennaio 2023) Dopo le proteste ilcontinua a lavorare per arrivare ad una soluzione definitiva sul fronte carburanti. Il decreto legge carburanti è infattisul tavolo della maggioranza e del: questa mattina c'è stato un primo incontro tra i capigruppo in Commissione Attività produttive delle forze che sostengono il presidente del Consiglio Meloni e rappresentanti dell'esecutivo. L'idea è di andare verso undelper ridurre le, ma sul tema del prezzo medio regionale c'è ancora una riflessione in corso. Forza Italia insiste per modificare il decreto anche su questo punto. Ci sarà un'altra riunione tra i capigruppo di maggioranza e ilper risolvere i nodi. Secondo il decreto licenziato dal Consiglio dei ministri i gestori degli impianti di ...

... relativo aed interessi per i debiti tributari e per i soli interessi per le... Massimo Ripepi vaduro: "la delibera non doveva essere fatta ma bisognava confrontarsi prima in ...Non è vero che la Russia era alle corde, non era vero che leavrebbero indebolito l'... Agli italiani l'invio delle armi non è mai andato, né hanno mai chiesto di assumere una posizione ...

Quei 768 medicinali mancanti: «Situazione ulteriormente peggiorata» nelle farmacie Ticinonline

IPTV pirata in Italia, sanzione da 500mila euro per i fornitori. Indagati ... HDblog

IPTV illegali in Italia, sequestrate 500 risorse web e 40 canali ... HDblog

Multe e sanzioni assurde a Firenze AdHoc News