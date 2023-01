Giovani e sicurezza stradale | tappa a Benevento del progetto “Sii saggio | guida sicuro” – VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di martedì 31 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Appare oggi sempre più necessario e urgente, constatato che gli incidenti stradali sono la prima causa di mortalità tra i, porre in campo una progettualità volta all’edicazione dei ragazzi nell’ambito dellaalla. A tal proposito nasce il roadshow “Sii”, promosso dalla Regione Campania e attuato dall’Anci Campania in collaborazione con l’associazione Meridiani e rivolto agli studenti delle scuole superiori ed agli universitari. “L’Anci ha attuato e dislocato questoin tutti i comuni della regione. Sta ottenendo davvero un grandissimo successo – ha detto Di Filippo, Referente Anci – perché tratta una tematica delicata e fondamentale per sensibilizzare ed educare i ...