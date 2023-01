Giorgio Marchesi in “Il fu Mattia Pascal” da giovedi 2 a domenica 5 febbraio al Teatro Ghione

... 5 carpini piramidali, 4 aceri rossi, 4 gelsi, 6 cerri, 6 tigli - Via Concetto- via Bagni:... il Castello estense, palazzo Bevilacqua - Costabili, Bagni Ducali, basilica di San, chiesa ...... in seduta congiunta onorano Pio e Gina Candini e il 28 gennaio 2006 si svolge la cerimonia dell'intitolazione di una strada comunale a Sandi Piano 'Via coniugi Candini Pio eGina, ...

Giorgio Marchesi in scena con l'ironia de "Il fu Mattia Pascal" Agenzia askanews

Bari, 'Il Fu Mattia Pascal' in scena all'AncheCinema con Giorgio ... Borderline24.com

NASCE 'RIETI IN SCENA': 4 GLI EVENTI FORMAT RIETI

Teatro Duse, i grandi protagonisti della scena sul palco nel 2023 BolognaToday

Teatro Comunale, "Il Fu Mattia Pascal" è sold out CoratoViva

Il Teatro Ghione, presenta, da giovedi 2 a domenica 5 febbraio (sabato 4 e domenica 5 febbraio, doppia replica ore 17,00 e 20,45), Giorgio Marchesi in "Il fu Mattia Pascal", dal romanzo di Luigi Piran ...La storia del ciclismo italiano è ricca di corse che non si disputano più ma che hanno fatto la storia: per questo abbiamo pensato di proporvi una nuova rubrica che le tiri fuori dal cassetto dei rico ...