Giorgia Crivello e Stefano Laudoni hanno perso il bambino | dolore immenso | il racconto sui social

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 31 gennaio 2023) La gravidanza non era mai stata ufficializzata, ma nel mondo del gossip da settimane si parlava della dolce attesa di, il campione di basket. Oggi, purtroppo, è arrivata la terribile notizia: a seguito di un esame la coppia ha scoperto che la gravidanza si era interrotta. Il gossip era stato rilanciato anche da Deianira Marzano, che da tempo parlava della moglie di un famoso giocatore di basket che stava per diventare mamma (ma solo di recente aveva fatto il suo nome). Sempre Deianira ha espresso la sua solidarietà alla coppia sui: “Siamo state felici per te che sei una cara ragazza, per voi! Un forte abbraccio e tanta forza per superare questo momento”.e la gravidanza interrotta: “Subirò un ...