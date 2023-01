Giochi GRATIS di Febbraio 2023 | Xbox | PlayStation e PC

Leggi su gamerbrain

(Di martedì 31 gennaio 2023)sta arrivando, come sempre con nuovida riscattare, riservati agli abbonati Twitch Prime Gaming, Live Gold o Game Pass Ultimate ePlus, scopriamoli insieme.Solitamente su PS5 potete lanciare tutti i, mentre su PS4 solo quelli per tale piattaforma, dal prossimo mese invece avrete la possibilità di riscattareusufruibili su entrambe le console: OlliOlli World (PS5 PS4) Mafia Definitive Edition (PS4) Evil Dead The Game (PS5 PS4) Destiny 2 Oltre la luce DLC (PS5 PS4)Twitch Prime Per usufruire dei seguenti titoli, dovrete prima di tutto collegare Amazon Prime a ...