Gianni Morandi | chi è la moglie Anna | età | lavoro | figli | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 31 gennaio 2023) Chi è, ladi? Partiamo da un presupposto:è un mito vivente della canzone italiana, alle prese proprio in queste ultime settimane anche con alcuni eventi per l’organizzazione del Festival di Sanremo 2023, aiutando e supportando il direttore artistico Amadeus nell’orchestrazione di tutto lo spettacolo che andrà in scena sull’Ariston proprio nei primi di febbraio. Sul quel fronte è tutto pronto, e manca davvero poco. Ma veniamo al dunque: chi è ladi, che sembra occuparsi in tutto e per tutto dei sociale e dell’immagine anche del marito? Sanremo 2023: ecco gli ospiti e il programma completo serata per serata, da martedì alla finale di ...