Leggi Anche 'GF', Daniele Dal Moro in lacrime per la sorpresa del padre: 'Non mollare mai' Leggi Anche 'GF',Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi è crisi profonda, ma poi arriva l'...Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sembra essersi aperta una crisi senza precedenti che consuma l'ultimo capitolo durante la trentesima puntata del 'Grande Fratello' . Eppure i ...

"GF Vip", tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi è crisi profonda, ma poi arriva l'abbraccio TGCOM

Gf Vip, Antonella abbandona la casa per colpa” di Edoardo «Voglio uscire». Eliminati, scontri e sorprese: le ilgazzettino.it

Chi è Vincenzo Donnamaria, il papà di Edoardo stasera al Grande ... Fanpage.it

Grande Fratello Vip 7, stasera una nuova eliminazione tra i concorrenti e il più a rischio è… Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Gf Vip 7: la serata assurda dei "Donnalisi", George esce (da vincente) Libero Magazine

La relazione tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria prosegue tra alti e bassi nella casa del Gf Vip. I due continuano la loro frequentazione, ma i litigi e i malumori sono all'ordine ...La relazione tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria prosegue tra alti e bassi nella casa del GfVip. I due continuano la loro frequentazione, non… Leggi ...