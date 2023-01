Gf Vip | salta una coppia dopo la diretta della puntata

Leggi su webmagazine24

(Di martedì 31 gennaio 2023) Gf Vip, sil caos all’internocasa del Grande Fratello Vip 7 al termineandata in onda ieri, lunedì 30 gennaio in prime time su Canale 5. Antonella infatti si è sfogata e ha scelto di chiudere la sua relazione con Edoardo. Parlando con Sarah Altobello e Davide Donadei. ha dichiarato: L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: I Donnalisi amoreggiano, papà Fiordelisi li difende: “Mamma mia oh manco se avessero girato un filmino per adulti. Chapeau a loro che…” Edoardo sbotta contro Antonella: “Stai scherzando? Ma vaffan**lo, sei proprio stupida, levati. Mi hai fatto…” Antonella furiosa con Edoardo: “Mi sono rotta il ca**o, tu capisci fischi per fiaschi. Mi ...