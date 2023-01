GF Vip | amore al capolinea per Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso?

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 31 gennaio 2023) Il legame tradura ormai da diversi anni e in programma per la coppia c’erano prima le nozze, poi un bambino insieme. L’ex Miss Italia, infatti, era rimasta incinta l’anno prima di entrare nel GF Vip 6, ma poi aveva perso il bambino. Tuttavia sembra che la coppia non solo non è destinata ad avere un figlio, ma neanche a stare insieme, come riportato qualche ora fa dal portale web Today. Grande Fratello Vip 7,si sono lasciati? Il noto portale di giornalismo online ha infatti saputo da una fonte vicinissima ache i due si sarebbero ormai lasciati da qualche tempo, ma non lo direbbero per ...