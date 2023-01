GF Vip 7 | le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 30 | “Amare vuol dire soffrire”… Ma anche no!

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 31 gennaio 2023) Il mio allarme tossicità ieri sera ha iniziato a suonare a manetta! Vi prego non ditemi che quello tra Antonella e Edoardo lo considerate amore perché mi deludete e non poco! Antonella sono opinioni su opinioni che vi dico che non mi piace, che è immatura, che si crede chissà chi, che fa la vittima quando non lo è e che mi fa spesso saltare i nervi, ma le cose dette da Edoardo io le reputo gravi. E considerate che non hanno fatto vedere praticamente nulla di quello che ha detto in settimana. Ma come puoiuna donna che reputi finta, che pensa prima al gioco e poi a te, una che pensi ti voglia fare passare da violento? Questa è tossicità non amore scusate. Per essere amore mancano due cose basilari ossia rispetto e stima. Il papà di Donnamaria entrato per una sorpresa al figlio, ha fatto un bel discorso sul rispetto ma non mi è piaciuto che abbia sottilmente fatto ...