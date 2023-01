GF Vip 7 | il padre di Edoardo lo spinge da Antonella | “Tra voi un grande amore”

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 31 gennaio 2023) Come ampiamente annunciato dalle anticipazioni riguardanti la diretta di ieri sera delFratello Vip 7, tra gli ospiti nella Casa c’è stato il signor Enzo Donnamaria,di. A sorprendere il pubblico è stato il fatto che l’uomo, oltre ad aver cercato in ogni modo di tirare su il morale al figlio, decisamente mogio dopo le liti ripetute con la fidanzataFiordelisi, ha preso le difese proprio di quest’ultima.Fratello Vip 7, Enzo Donnamaria va a trovare il figlionella Casa Inaspettatamente Enzo Donnamaria entrando nella Casa del GF Vip 7 non solo non ha condannatoFiordelisi, rea di aver litigato tutta la settimana con suo figlio, ma ha anche detto al figlio che ha sbagliato a comportarsi male ...