Gf Vip 7 | Giulia Salemi svela chi le piace di più e chi di meno tra i Vipponi poi ammette | “Sento una pressione social | ma…”

Leggi su isaechia

(Di martedì 31 gennaio 2023) Durante la trentesima puntata del Grande Fratello Vip 7,, che affianca le opinioniste dalla sua postazione, ha commentato il comportamento degli utenti di Twitter. In qualità di portavoce del sentiment degli internauti, l’ex gieffina li ha sostanzialmente ‘rimproverati’ per aver espresso, nel corso delle ultime settimane, commenti denigratori nei riguardi di alcuni concorrenti. A volte esagerano. Io sono qua perché tu mi hai chiamato per Twitter. Twitter è goliardico, è bello avere i fandom, è bello che ogni concorrente abbia qualcuno che lo supporta, ma non che vada a denigrare la dignità di altre persone. Quello che poi criticano ad alcuni concorrenti, se loro fanno peggio o fanno la stessa cosa, non va a costruire niente di buono. Quindi io chiamo Twitter, perché sono qua per voi: mi raccomando ragazzi, diamoci ...