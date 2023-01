GF Vip 7 | George è l’eliminato della puntata | le percentuali

(Di martedì 31 gennaio 2023) In questaabbiamo scoperto chi tra, Nikita e Oriana è stato eliminato dalla Casa del GF Vip 7 L'articolo proviene da Novella 2000.

...Ciupilan, Nikita Pelizon e Oriana Marzoli. Uno di loro abbandonerà definitivamente la casa del Grande Fratello... ovvero l'influencerCiupilan . La rivelazione di Luciano Punzo sul GfLuciano Punzo è stato uno dei concorrenti della settima edizione del Grande Fratello. A distanza di alcune ...

Il Tg romeno lancia un appello per salvare George Ciupilan al GF Vip Fanpage.it

Eliminato Grande Fratello Vip: Nikita, George o Oriana, risultati sondaggi Blog Tivvù

Gf Vip, diretta 30 gennaio: George Ciupilan eliminato leggo.it

George Ciupilan, in Romania parlano di lui al Tg: l’appello (Video) Isa e Chia

Televoto GF VIP, chi viene eliminato tra Nikita, Oriana e George Sondaggi e percentuali di stasera Il Corriere della Città

Le coppie della Casa sono pronte a scoppiare Qualcuno ci scommette, qualche altro per niente. Di sicuro, però, da una parte Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, dall’altra ...In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.45 circa, Alfonso Signorini conduce la trentesima puntata del GF Vip 7. Con lui in studio le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli, con Giulia Salemi ...