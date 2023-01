Gf Vip 7 | ecco gli ascolti della trentesima puntata

(Di martedì 31 gennaio 2023)lunedì 30 gennaio 2023: chi ha vinto la sfida tra ladel Grande Fratello Vip 7 e la fiction di Rai Uno Blackout – Vite Sospese con Alessandro Preziosi, Aurora Ruffino e Marco Rossetti?tutti i dati auditel pubblicati da DavideMaggio: Nella serata di ieri, lunedì 30 gennaio 2023, su Rai1 la fiction Blackout – Vite Sospese ha appassionato 3.730.000 spettatori pari al 19.2%. Su Canale 5 Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 2.700.000 spettatori pari al 20.6% di share. Su Rai2 Boss in Incognito ha interessato 1.411.000 spettatori pari al 7.7% di share. Su Italia 1 Fast & Furious 8 ha intrattenuto 1.403.000 spettatori (7.5%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 2.148.000 spettatori pari ad uno share del 10.3%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di .000 ...

