Gf Vip 7 | Antonella Fiordelisi dopo la puntata vuole chiudere con Edoardo Donnamaria | lui spiazza | “Vorrei che tu sappia che io ti amo | però…”

Leggi su isaechia

(Di martedì 31 gennaio 2023) È stata unaalquanto difficile per i Donnalisi quella andata in onda ieri sera. Alfonso Signorini ha chiesto ade aun confronto, finito però nel peggiore dei modi. Lo speaker radiofonico ha ammesso di essere molto deluso, andando a scontrarsi anche con Sonia Bruganelli. L’influencer di origini campane ha versato lacrime a dirotto, esternandola diretta a Sarah Altobello e a Davide Donadei la volontà di lasciarlo definitivamente.invece si è confidato con Giaele De Donà. Successivamente la ha voluto parlare direttamente con il Vippone, spiegandogli tutto quello che non va: Con tutto che mi sento molto innamorata di te io ho visto più volte delle mancanze di rispetto che non riesco a farmi andare bene e ...