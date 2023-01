Germania | le donne hanno guadagnato il 18% in meno all’ora rispetto agli uomini

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 31 gennaio 2023) Nel 2022, leinin media il 18% in. Come riportato dall’Ufficio Federale di Statistica (Destatis), lepercepito una retribuzione oraria lorda di 20,05 euro in media, 4,31 euro in(24,36 euro). In un confronto a lungo termine, il divario retributivo di genere non corretto è diminuito: all’inizio della misurazione, nel 2006, il divario retributivo di genere era ancora del 23%. Come in precedenza, il divario retributivo di genere non aggiustato nellaorientale è significativamente inferiore a quello della ...