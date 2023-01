Gentiloni | per la crescita buone notizie dall' Eurozona

(Di martedì 31 gennaio 2023) Una "buona notizia" per l', la cuinell'ultimo trimestre dell'anno scorso ha evitato di andare in territorio negativo. Questo il commento del commissario all'economia Paolo...

"Continuiamo a dover far fronte a numerose sfide - ha osservato in un tweet - ma le prospettive quest'anno appaiono oggi in pò migliori oggi rispetto all'autunno scorso".

Una "buona notizia" per l'Eurozona, la cui crescita nell'ultimo trimestre dell'anno scorso ha evitato di andare in territorio negativo. (ANSA)