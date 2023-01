Genoa | il terzino arriva da Venezia | ecco Haps

Ridgeciano Haps è un giocatore del. TMW spiega che pochi minuti fa la dirigenza rossoblù ha concluso poco fa l'accordo con il Venezia per il trasferimento delsinistro in prestito con ...Colpo a sinistra per il. Il club rossoblù ha chiuso per l'acquisto a titolo definitivo del laterale del Suriname Ridgeciano Haps in forza nelle ultime due stagioni al Venezia. Haps,sinistro in grado di ...

In uscita Portanova e Czyborra: per il centrocampista c’è l’ipotesi Bari, il secondo potrebbe accasarsi al Malaga ...Il Genoa prova l'affondo per Ridgeciano Haps. Come rivela gianlucadimarzio.com, il club rossoblù è in trattativa con il Venezia per il terzino mancino olandese. Si attendono sviluppi già nelle prossim ...