Gattuso | «Il Valencia meritava di avere 5-6 punti in più»

(Di martedì 31 gennaio 2023) La rottura tra il. La Gazzetta riporta alcune dichiarazioni dell’ex tecnico del Napoli che da ieri non è più l’allenatore del. «Il comunicato non mente, ci siamo lasciati di comune accordo. Mi dispiace moltissimo, ma è meglio per tutti». È dispiaciuto Rino. Ci credeva. E ha dato tutto. «Quando sono stato presentato lo scorso 9 di giugno sapevo perfettamente dove arrivavo, ero cosciente della difficoltà ambientale e tecnica della situazione. Però ci credevo, ero convinto che con il lavoro e la passione le cose potessero migliorare, le divergenze diminuire». «Il club mi appoggiava – ci ha dettoassai deluso – ma c’era bisogno di una sterzata. Mi dispiace perché stavo bene e sarei rimasto a lungo, però la situazione era complicata e insieme abbiamo pensato che questa fosse la soluzione ...

Per tutte le squadre, Juventus compresa, si sta avvicinando la conclusione del calciomercato invernale. Cosa può accedere nelle prossime ore Non sembrano esserci ribaltoni all'orizzonte per la ...... le principali notizie di lunedì 30 gennaio: Inter, obiettivo Demiral se parte subito Skriniar Roma, Zaniolo fuori dal progetto tecnico Roma, arrivato Diego Llorente, si dimette...

La sconfitta con il Valladolid si rivela fatale per Gennaro Gattuso, che rescinde consensualmente il suo contratto col Valencia ponendo così fine alla sua esperienza al Mestalla.Gennaro Gattuso non è più il tecnico del Valencia. L’ultima sconfitta contro il Valladolid fatale per l’ex allenatore di Milan e Napoli (solo 7 le vittorie in 22 partite sulla panchina degli spagnoli) ...