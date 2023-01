Gattuso dopo l’addio al Valencia | «Il comunicato non mente | ci siamo lasciati di comune accordo»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 31 gennaio 2023) Gennaro, ex allenatore del, ha parlatoal club spagnolo. Ecco le sue dichiarazioni Gennaro, ex allenatore del, ha parlatoal club spagnolo. Ecco le parole dell’ex Milan riportate da La Gazzetta dello Sport. PAROLE – «Ilnon, cidi. Mi dispiace moltissimo, ma è meglio per tutti. Quando sono stato presentato lo scorso 9 di giugno sapevo perfettadove arrivavo, ero cosciente della difficoltà ambientale e tecnica della situazione. Però ci credevo, ero convinto che con il lavoro e la passione le cose potessero migliorare, le ...