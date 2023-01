(Di martedì 31 gennaio 2023) Ile Gennarohanno risolto in via consensuale il contratto che legava il tecnico italiano agli iberici. Ecco, dunque, i (brutti)che hanno messo fine all'esperienza nella Liga dell'ex allenatore e giocatore del Milan nel

Commenta per primo La sconfitta con il Valladolid si rivela fatale per l'allenatore italiano Gennaro, che rescinde consensualmente il suo contratto col Valencia ponendo così fine alla sua esperienza al Mestalla ....dimensione creativa che sembrava essere andata smarrita tra le pieghe del 4 - 2 - 3 - 1 di. ... puntare con decisione su Kvaratskhelia per assorbire il contraccolpo dell'di Insigne, la ...

Gattuso, addio al Valencia: contratto rescisso ufficialmente Corriere dello Sport

Valencia-Gattuso: addio con separazione consensuale Tuttosport

Anche il Valencia si libera di Gattuso: addio di comune accordo - ilNapolista IlNapolista

Gattuso, addio al Valencia: i suoi numeri con gli spagnoli | VIDEO Pianeta Milan

Gattuso, addio al Valencia: i numeri Tuttosport

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport esalta Rino Gattuso nonostante l'addio al Valencia - che ora rischia la retrocessione - deciso, come da comunicato, "di comune accordo con la società". Il ...L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport esalta Rino Gattuso nonostante l'addio al Valencia deciso, come da comunicato, "di comune accordo con la società". Il quotidiano scrive: "Rino ha offerto ...