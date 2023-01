Gattuso | addio al Valencia | Dispiaciuto per quello che è successo ma ringrazio pubblico e calciatori

(Di martedì 31 gennaio 2023) “Dispiace perche èma la vita è così”. Gennarosi è presentato oggi per l’ultima volta nel centro sportivo del, assieme al suo vice Gigi Riccio, per salutaree dirigenti. Ieri il tecnico ha deciso, di comune accordo col club, di lasciare la panchina: la mancanza di risultati e le divergenze sul mercato avrebbero spinto le parti al divorzio. “Molte grazie alla stampa per la comprensione in questi sette mesi che sono stato qui e grazie anche alla tifoseria che è incredibile, perché ha sempre riempito il Mestalla – il congedo di-. Auguro il meglio a Voro (il tecnico nominato dal club per sostituirlo, ndr) perchè ha davanti un lavoro molto difficile ma può contare su giocatori di grande valore. Abbiamo deciso di andare in questa ...

Commenta per primo La sconfitta con il Valladolid si rivela fatale per l'allenatore italiano Gennaro, che rescinde consensualmente il suo contratto col Valencia ponendo così fine alla sua esperienza al Mestalla ....dimensione creativa che sembrava essere andata smarrita tra le pieghe del 4 - 2 - 3 - 1 di. ... puntare con decisione su Kvaratskhelia per assorbire il contraccolpo dell'di Insigne, la ...

Gattuso, addio al Valencia: contratto rescisso ufficialmente Corriere dello Sport

"Gattuso e l'addio al Valencia: ecco uno dei motivi" Tuttosport

Gattuso, addio al Valencia: i suoi numeri con gli spagnoli | VIDEO Pianeta Milan

Valencia-Gattuso: addio con separazione consensuale Tuttosport

Anche il Valencia si libera di Gattuso: addio di comune accordo - ilNapolista IlNapolista

"Mi dispiace per come è andata, ma questa è la vita". Così Rino Gattuso, sull'addio al Valencia. Tecnico e club hanno deciso per la separazione consensuale. "Ringrazio la stampa per la comprensione in ...Gennaro Gattuso non è più l'allenatore del Valencia. A comunicarlo è il club spagnolo che conferma l'accordo raggiunto tra le parti Matteo Pifferi Gennaro Gattuso non è più l'allenatore… Leggi ...