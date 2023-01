Gaia De Laurentiis | chi è | età | carriera | oggi | teatro | chi è il marito | figli | Lazio | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 31 gennaio 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 conè un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14, dal lunedì al venerdì, e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di, oltre a Patrizia Baldi (moglie di Claudio Villa) e a Matilde Gioli, che presenterà il film tv Fernanda, dedicato alla figura di Fernanda Wittgens, la prima direttrice donna della Pinacoteca di Brera, ci sarà anche l’attrice e conduttriceDe. Che si racconterà a cuore aperto: dallaall’amore. View this post onA post shared byDe(@deofficial) Dagli esordi al debutto dell’attrice...