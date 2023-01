Fulham | Lukic in arrivo dal Torino | il giocatore ha salutato i granata

Leggi su calcionews24

(Di martedì 31 gennaio 2023) Ilè pronto a incassare 10 milioni dalla cessione dial, ilhaIlè pronto a incassare 10 milioni dalla cessione dial, ilha. Secondo quanto riportato da Sky Sport, questa sera prenderà un volo per Londra per iniziare la sua nuova avventura in Premier League. L'articolo proviene da Calcio News 24.