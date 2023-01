(Di martedì 31 gennaio 2023) Unè caduto questa mattina a Solimbergo, una frazione del comune di Sequals, in provincia di Pordenone. Il, un uomo, ènello schianto. Ad allertare il Numero unico d’emergenza 112 è stato un testimone, che ha visto roteare in maniera anomala l’re verso il basso. Sul posto sono intervenuti i soccorsi della struttura regionale d’emergenza, i vigili del fuoco e i carabinieri. Secondo quanto si è appreso, l’avrebbe perso quota mentre stava sorvolando il. Nonostante il tentativo di atterraggio, il velivolo si èto a forte velocità su un tratto del, in questo momento in secca, disintegrandosi. Il ...

Ad allertare il Nue 112 è stata una persona che ha visto roteare in maniera anomala uncivile, per poi scomparire dall'orizzonte. Sul posto stanno operando i soccorsi sanitari e i Vigili ...Ad allertare il 112 è stata una persona che ha visto roteare in maniera anomala uncivile, per poi scomparire dall'orizzonte. Sul posto stanno operando i soccorsi sanitari e i Vigili del ...

Friuli, un elicottero civile precipita e si schianta nel fiume Meduna: morto il pilota Open

Elicottero precipita in Friuli, morto il pilota: L'ho visto effettuare strane manovre e scomparire Fanpage.it

Caduto un elicottero in provincia di Pordenone: c'è una vittima Sky Tg24

Precipita un elicottero, un morto Il Friuli

Caduto un elicottero in Friuli, una vittima La Stampa

Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...Un elicottero è caduto questa mattina nel pordenonese, a Sequals, nella zona di Solimbergo. Nell’incidente è morta una persona. Ad allertare il Nue 112 è stata una persona che ha visto roteare in ...