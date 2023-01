Frasi sul Rispetto

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 31 gennaio 2023) Ilsul luogo di lavoro – e non solo – dovrebbe essere un must per tutti, anche se sappiamo che molte volte non è così: mobbing, pressione psicologica e altri fattori di stress rischiano di far diventare l’ufficio un luogo inospitale. E allora abbiamo bisogno tutti di fermarci a riflettere e leggere delle : possono far bene a tutti! 52 Ilè la base di ogni relazione sana e positiva. Trattiamo gli altri con, perché ognuno di loro merita di essere trattato con dignità. Ilè un atto di giustizia verso tutti gli esseri umani. Rispettiamo le opinioni degli altri, anche se non sono d’accordo con noi. Ilè un modo per dimostrare che siamo tutti interconnessi e dipendenti gli uni dagli altri. Rispettiamo la diversità degli altri, perché ...