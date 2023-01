Frane a San Nicola Manfredi | “Noi di Centro” incontra il presidente della Provincia

(Di martedì 31 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolto questo pomeriggio alla Rocca dei Rettori l’incontro tra ilNino Lombardi e il consigliere comunale Noi diFrancesco Cilento e la segretaria territoriale NdC Giovanna Coviello. Oggetto del colloquio leche hanno interessato il comune di Sana seguito delle ondate di maltempo delle scorse settimane. “Laha assicurato che la riapertura dei tratti stradali chiusi è imminente. Il nulla osta è in arrivo per Santa Maria Ingrisone e presto sarà riaperto anche il tratto Monterocchetta-Santa Maria a Toro, dove il cedimento di un trattostrada ha richiesto approfondimenti idrografici e strutturali accurati”, spiegano Cilento e ...

Chi non ha l'auto, con pullman e treni per andare da Melia a VillaGiovanni e da lì a Scilla ... poiché a Melia il silenzio isola più delle. Ascolta l'articolo - A Decrease font size. A Reset ...... i sindaci e anche altri enti, come l'amministrazione separata degli usi civici di Paganica e... peccato però che dovrebbe aggiungere che non reggono allecausate dai sismi'. C'è poi il ...

Frane a San Nicola Manfredi, "Noi di Centro" incontra il presidente ... anteprima24.it

Frane in via San Nazario e via alla Strà a Savona: approvati i progetti da 1 milione e 200mila euro SavonaNews.it

Amalfi, torna la festa di San Biagio dopo due anni da frana Il Quotidiano della Costiera

Frana tra San Pietro al Tanagro e Sant'Arsenio. Al via domani gli ... ondanews

Danni da maltempo a San Severino tra alberi caduti e frane. Il ... Notizie in primo piano

Ci vorranno circa 200 mila euro per i lavori necessari per mettere in sicurezza la frana avvenuta il 18 gennaio scorso e che ha diviso in due la montagna tra Sant’Arsenio e San Pietro al Tanagro ...L’assessore Barbara Sciammarella: “nel frattempo è stato attivato un servizio bus continuo che consentirà alle persone di recarsi all’ospedale di Paola” PAOLA (CS) – “Insieme al sindaco Giovanni Polit ...