(Di martedì 31 gennaio 2023) Dopo l'imponentedel 19 gennaio scorso, a cui aderirono quasi due milioni di persone in 200 città, latorna in piazzalavoluta dal presidente. La ...

- Dopo l'imponente protesta del 19 gennaio scorso, a cui aderirono quasi due milioni di persone in 200 città, latorna in piazza contro la riforma delle pensioni voluta dal presidente Macron. ...Dopo la decisione di inviare carri armati a Kiev, lalinea rossa delle armi all'Ucraina è rappresentata dagli aerei da combattimento richiesti a ...che hanno opposto un netto rifiuto e la...

Francia: nuova protesta contro la riforma delle pensioni. Macron: 'E' essenziale per salvare il sistema' TGLA7

Nuova protesta contro le pensioni: la Francia schiera 11mila poliziotti EuropaToday

Francia, nuovo sciopero contro riforma delle pensioni - LaPresse LAPRESSE

Il brand Anantara arriva in Francia. Nuova apertura a Nizza sulla ... Travel Quotidiano

La Francia vuole mettere regole agli influencer Il Post

Martedì in Francia è iniziata una nuova giornata di scioperi e manifestazioni contro la riforma delle pensioni promossa dal governo, senza incidenti di rilievo ma con complicazioni nei trasporti e blo ...L'intreccio tra i due difensori, Skriniar e Demiral, non si concretizzerà, a meno di colpi di scena, in questo ultimo giorno di mercato ...