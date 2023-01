Francesco Totti e Noemi Bocchi sono in crisi? Ultime news sulla coppia

(Di martedì 31 gennaio 2023) Tira aria di fortetra. Da qualche giorno, infatti, gira voce che i due potrebbero aver preso le distanze in maniera del tutto inaspettata. Dopo un’iniziale passione tra i due, con tanto di scambio di anelli al dito, la decisione di andare a convivere e diverse vacanze fatte insieme, lastarebbe vivendo un momento di forte stress e tensione.in? Ecco cosa sappiamo A confermare le voci disarebbero gli esperti di gossip italiano, che riportano segnalazioni di unalitigare in pubblico. Un altro utente dice di aver notato ...

A quanto pare il rapporto idilliaco tra Chanele suo padrenon è stato affatto minato dalla presenza nella vita dell'ex calciatore della Roma di Noemi Bocchi, anzi. Dopo aver trascorso insieme le vacanze oltreoceano, Chanel stessa ...Aria di crisi tra Noemi Bocchi e. Da qualche giorno si vocifera che i due potrebbero aver preso le distanze. Dopo un' iniziale passione, dopo uno scambio di anelli, la decisione di andare a convivere e numerose ...

Francesco Totti e Noemi Bocchi in crisi Sul web la clamorosa indiscrezione: «Lui pensa ancora a Ilary» leggo.it

Spalletti: «Totti vuole vedermi Mi farebbe piacere» Corriere della Sera

La chiusura del mercato si tinge di giallorosso. All’Hilton esposta la maglia di Totti (FOTO) RomaNews

Calcio a 8, Totti sente profumo di derby e segna: ecco il gol su punizione alla Lazio Repubblica TV

E a Trigoria si è rivisto anche l'ex capitano Francesco Totti, arrivato per seguire Roma-Lecce under 18. Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Roma iscriviti gratis alla newsletter "I sette ...Le figlie gemelle di Matilde Brandi tornano in Italia dopo 6 mesi: la showgirl le accoglie in aeroporto con un cartellone.