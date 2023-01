Francesco Totti e Noemi Bocchi sono in crisi? Lui non porta più l’anello

Secondo i rumor in circolazionee Noemi Bocchi potrebbero essersi detti adio e l'ex calciatore avrebbe smesso d'indossare il gioiello che lui la flower designer avevano scelto come simbolo del loro amore (due anelli ...Mentre la conduttrice scia placidamente e gioisce per l'amore ritrovato,, il suo ex marito, si diverte con la figlia secondogenita Chanel , 15 anni. I due sono i protagonisti di uno ...

È già crisi tra Francesco Totti e Noemi Bocchi Clamorosa indiscrezione: «Lui pensa ancora a Ilary» corriereadriatico.it

Francesco Totti, aria di crisi “Non indossa più l’anello” Gossipblog

Francesco Totti e Noemi Bocchi, amore al capolinea: il rumor non si ferma RDS 100% Grandi Successi

Francesco Totti: la storia d’amore tra Roma e il suo “Pupone” Virgilio Sport

Totti e Noemi Bocchi si sono lasciati Davvero Francesco non riesce a dimenticare Ilary Blasi Che strani giri fa l’amore ma anche il gossip e così per Francesco Totti e Noemi Bocchi arriva anche il p ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...