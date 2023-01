Francesco Totti e Noemi Bocchi in crisi | scoppia l’indiscrezione sul web | “Pensa a Ilary”

(Di martedì 31 gennaio 2023) Dopo un’ iniziale passione, dopo uno scambio di anelli, la decisione di andare a convivere e numerose vacanze insieme, la coppiastarebbe subendo un brusco stop. A confermare le voci diè l’esperta di gossip Deianira Marzano che riporta l’ennesima segnalazione. Un utente spiega di aver notato l’assenza dia una serata in cui invece era presente, un fatto insolito, visto che i due dopo l’ufficializzazione della loro relazione, sono sempre apparsi insieme pubblicamente. L’utente in questione spiega che i due si sono lasciati, al punto chenon indosserebbe più al dito l’anello che si erano scambiati. L’ex campione della Roma continuerebbe però a vivere nell’appartamente che hanno preso insieme. La relazione dicon ...

Una voce clamorosa sue Noemi Bocchi . Secondo l'influencer Deianira Marzano, i due sarebbero ai ferri corti. All'esperta di gossip sarebbero arrivate delle soffiate che lo confermerebbero. Una gola ...44 anni, un profilo Instagram da influencer , nata a La Spezia ma tifosissima della Roma e di. Ha raccontato al quotidiano di essersi innamorata dei giallorossi grazie alle canzoni di ...

Aria di crisi tra Noemi Bocchi e Francesco Totti. Da qualche giorno si vocifera che i due potrebbero aver preso le distanze. Dopo un' iniziale passione, dopo uno scambio di anelli, ...