Francesco Totti e la figlia Chanel insieme su TikTok | frecciatina a Ilary Blasi? | VIDEO

Leggi su tpi

(Di martedì 31 gennaio 2023)e lasu? Mentreè in vacanza con il suo nuovo compagno Bastian Muller, laè con il padre, così come dimostrano ie le foto postate sui social dalla 15enne. E proprio in uno dei filmati postati dasu, in cui la giovane appare al fianco del papà, secondo i maligni ci sarebbe un messaggio neanche troppo velato nei confronti di. Nel, infatti, si vedonoe ...