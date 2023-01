(Di martedì 31 gennaio 2023)come un veroer . L'ex Capitano della Roma è comparso in uno degli ultimicondivisi dalla figliasulla piattaforma, in cui ormai la quindicenne ha più di 400 ...

...Pio e Nicolas, avuti dal precedente legame con l'ex calciatoreCozza (hanno ... party in grande stile TUTTI FELICI Ilary Blasi sulla neve con Bastian, Chanela casa di papà ...come un vero tiktoker . L'ex Capitano della Roma è comparso in uno degli ultimi video condivisi dalla figlia Chanel sulla piattaforma TikTok , in cui ormai la quindicenne ha più di 400 ...

Chanel Totti a casa di papà, il primo gesto di amore verso Noemi Bocchi leggo.it

Francesco Totti e Chanel, il video insieme su TikTok e la frecciatina a Ilary: «Non ci parliamo...» leggo.it

Spalletti: «Totti vuole vedermi Mi farebbe piacere» Corriere della Sera

Calcio a 8, Totti segna contro la Lazio su punizione: la partita finisce 3 a 3 Corriere TV

Calcio a 8, Totti sente profumo di derby e segna: ecco il gol su punizione alla Lazio Repubblica TV

window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-d3028a0b-f3fe-b117-d7e8-e30fafe821 ...Chanel Totti sembra smentire le voci che la volevano arrabbiata con suo padre Francesco Totti. L'ex campione della roma e la ex moglie Ilary Blasi sono alle prese con una turbolenta ...