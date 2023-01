Francesco Bagnaia sulla MotoGP | “Rendiamo tutto spettacolare”

(Di martedì 31 gennaio 2023) È il suo Motomondiale. È la categoria che comanda comodamente seduto sul trono dei piloti dopo aver vinto il titolo nella scorsa stagione. Da buon re, quindi,traccia la via dellaper il 2023 e per gli anni che verranno: sarà un’annata diversa e particolare con l’introduzione della Sprint Race, ma Pecco crede fortemente che la classe regina dovrà puntare a rendere sempre piùil suo prodotto. Parola di campione. Le dichiarazioni di(Photo credits:)“Dobbiamo rendere piùil Motomondiale. È una mossa giusta – afferma il neo campione del mondo, in una intervista a GQ Italia –. In fondo stiamo parlando ...

... sotto la sua direzione tecnica, le moto di Borgo Panigale hanno trionfato nei campionati del mondo costruttori e piloti con"Pecco"sulla Ducati Desmosedici GP 2022 nella categoria ...... forza Ducati, forza". Così Lorenzo Fontana, presidente della Camera dei Deputati, in ... Maurizio Danese, e gli organizzatori di Motori Bike Expo,Agnoletto e Paola Somma. Motor Bike ...

Pecco Bagnaia riscrive la storia GQ Italia

MotoGP, Bagnaia e il dilemma numero: l'amato 63 o l'1 del campione Una foto però dice che... La Gazzetta dello Sport

MotoGP, Francesco Bagnaia ha scelto il numero 1 per il 2023: "L'obiettivo sarà mantenerlo" OA Sport

Video: Fabio Quartararo «ruba» il numero a Francesco Bagnaia Motorcycle Sports Italian

MotoGP: Pecco Bagnaia e Valentino Rossi in pista a Portimao per due giorni di test privati OA Sport

La lunga pausa invernale sta per finire e, in attesa dei primi test pre-stagionali della MotoGP a Sepang, l’unico modo per riprendere un buon ritmo e togliersi un po’ di ruggine è quello di salire in ...La lunga pausa invernale sta per finire e, in attesa dei primi test pre-stagionali della MotoGP a Sepang, l’unico modo per riprendere un buon ritmo e togliersi un po’ di ruggine è quello di salire in ...