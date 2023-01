Formula 1 GP Imola | biglietti in vendita | questi i prezzi

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 31 gennaio 2023) Due tappe italiane in questa stagione di1, per la prima sono già disponibili i, 150 mila posti ma a che prezzo! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Sale l’attesa per il prossimo mondiale 2023 soprattutto in Italia dove l’entusiasmo sulla Ferrari è aumentato esponenzialmente dopo l’arrivo di Frederic Vasseur ed anche per Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.