È da videogiochi, più che da circuito di1: un pilota contro l'altro, in pista, con un solo vincitore. Gli ideatori del testa a testa ... Per l'altra metà delc'è un sondaggio aperto sull'...... ma tra la voglia di rivalsa del sette volte campione del mondo e la fame del giovane inglese ci aspettiamo unserrato. Anche Johnny Herbert, ex pilota di1 e da poco non più ...

F1 | Herbert: “Mi aspetto un bel duello tra Hamilton e Russell” F1grandprix.it

Formula 1, duello in pista: l'avversario di Alonso lo scelgono i tifosi La Gazzetta dello Sport

Vasseur, niente 'duelli' con Binotto - Formula 1 - Motorsport FormulaPassion.it

Formula Regional Middle East | Kuwait, gara-1: Antonelli sale in ... LiveGP.it

Hamilton: "Voglio essere una luce positiva per i più giovani" FormulaPassion.it

L'Aston Martin è ideatrice di un'iniziativa che prevede una sfida tra piloti: sull'app di fan token si può esprimere la propria preferenza tra cinque opzioni. Chi affronterà lo spagnoloLa lente di ingrandimento nel 2023 sarà puntata anche sul box della Mercedes. I due Hamilton e Russell, dotati molto probabilmente di una vettura ben più competitiva rispetto alla W13 dello scorso ann ...