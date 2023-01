Ford in Formula 1 | i tempi sono davvero maturi

(Di martedì 31 gennaio 2023) Il dado è quasi tratto per l’avvento diin1. E non con un team ufficiale che correrà contro le vetture attualmente iscritte.Performance sarebbe in trattativa con Red Bull per creare un marchio di power unit nel 2026, una stagione che segnerà un’altra svolta epocale di questo sport, tra cui il passaggio a carburanti totalmente ecosostenibili. La crescita del marchio F1 di cui Liberty Media è assoluta protagonista ha creato i presupposti perfetti per l’entrata in scena della famosa catena.in1, parla il direttore delle Performance “Creare grandi appuntamenti e una grande competizione è stato decisivo – ha detto Mark Rushbrook, direttore diPerformance, nella parole riportate da Il Corriere dello Sport –. Drive to Survive, ad esempio, è stata ...

Le parole del direttore globale diPerformance Mark Rushbrook hanno difatti anticipato il rientro del gigante statunitense in1 a quasi 20 anni dall'ultima esperienza nel Circus, ..."Guardiamo alla1 ma non commentiamo le speculazioni". Questo il riassunto delle parole pronunciate recentemente da Mark Rushbrook , al vertice diPerformance, su un'eventuale possibilità di vedere la ...

