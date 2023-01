Foqus | una casa confiscata alla camorra nel cuore di Napoli diventa una residenza per ragazzi autistici

(Di martedì 31 gennaio 2023) Un alloggio di 200 metri quadrati neldiconfiscatoospiteràComune, il primo progetto di co-housing rivolto aaffetti da autismo, che offrirà loro percorsi di autonomia, occasioni di socializzazione, formazione e lavoro. Il progetto è ideato e realizzato da-Fondazione Quartieri Spagnoli, Consorzio Co.Re. e Associazione Quartieri Spagnoli, riuniti in un’Associazione temporanea d’impresa (Ati),quale è stato assegnato dal Comune diil bene confiscato. Il progetto è stato presentato stamattina nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo nel corso di una conferenza stampaquale hanno partecipato: per il Comune, la vicesindaco Laura Lieto (che è anche assessore ai ...

L'appartamento, in via del Formale, è stato assegnato dal Comune a, Consorzio Co. Re. e Associazione Quartieri Spagnoli riuniti in un'Associazione temporanea d'impresa, si legge innota ...Napoli, un bene confiscato alla camorra diventacasa per ragazzi autistici Gli enti che gestiranno sono- Fondazione Quartieri Spagnoli, Consorzio Co. Re. e Associazione Quartieri Spagnoli, ...

Casa Comune: a Napoli il primo progetto di co-housing per ragazzi ... Comune di Napoli

Impresion-Arte: stampare, dispiegare, cantare Foqus Napoli

La vera storia di Fernanda Wittgens Focus

Impresión-Arte, la Spagna alla Fondazione Foqus Corriere del Mezzogiorno

Italgas, la sfida è integrare i nuovi asset in Grecia. Focus sulla rete ... Il Sole 24 ORE

Un alloggio di 200 metri quadrati nel cuore di Napoli confiscato alla camorra ospiterà Casa Comune, il primo progetto di co-housing rivolto a ragazzi affetti da autismo, che offrirà loro percorsi di ...La presentazione oggi nella sala giunta di palazzo San Giacomo. Il progetto ideato e realizzato da Foqus-Fondazione Quartieri Spagnoli, il Consorzio Co.Re. e l'Associazione Quartieri Spagnoli ...