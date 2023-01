Fisciano | il Comune non aderisce alla rottamazione delle cartelle esattoriali

Leggi su zon

(Di martedì 31 gennaio 2023) Ildinonallo stralcio dei debiti fino a 1000 euro. La misura prevista nella legge di bilancio 2023 prevede l’annullamento automatico,data del 31 marzo 2023 dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. “Si tratta di un condono mascherato che rischia di favorire i furbetti”, è quanto ha affermato l’assessore Franco Gioia nel relazionare in Consiglio comunale sulla decisione di non aderire. “In questi anni – ricorda Gioia – ci sono state diverse opportunità per regolarizzarsi con l’Agenziaentrate. Parliamo di ben tre rottamazioni a partire dal 2019. Le altre volte non ...