Fiorentina-Torino | i convocati di Italiano | out Amrabat

(Di martedì 31 gennaio 2023) Vincenzoha reso nota la lista deidellain vista della sfida dei quarti di finale di Coppa Italia contro il. Assente Sofyan, che nelle ultime ore è stato corteggiato dal Barcellona per un trasferimento a gennaio. La società viola ha rispedito al mittente l’offerta dei blaugrana, ma il giocatore al momento è indisponibile. Portieri: Cerofolini, Sirigu, Terracciano. Difensori: Biraghi, Dodo, Igor, Quarta, Milenkovic, Ranieri, Terzic, Venuti. Centrocampisti: Amatucci, Barak, Bianco, Duncan, Mandragora, Saponara. Attaccanti: Brekalo, Gonzalez, Ikone, Jovic, Kouame, Cabral. SportFace.

