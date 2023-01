Fiorentina | Marca | Barcellona su Amrabat | offerto un prestito con diritto di riscatto

(Di martedì 31 gennaio 2023) Sofyannel mirino del. A riportarlo è il quotidiano spagnolo, che rivela un interesse del club blaugrana per il centrocampista dellaproprio nell’ultimo giorno di calciomercato. Ilsarebbe pronto ad offrire uncondia 35 milioni, che con i bonus potrebbe arrivare a 40. I viola sembrano intenzionati a rifiutare la proposta, ma la situazione andrà monitorata attentamente., grande protagonista dell’ultimo Mondiale, è stato oggetto del desiderio di numerosi club europei ma, a poche ore dal termine di questa finestra invernale, è ancora un giocatore della. SportFace.

